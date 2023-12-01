Атака на Украину ударными БпЛа и уничтожение военных баз оккупантов — сводка Генштаба
За прошедшие сутки Россия с очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. Впрочем, ВСУ не перестают бороться с врагом и блестяще уничтожили военные склады и технику оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары РФ по Украину
В последние 24 часа произошло 82 боевых столкновения. Вражеские силы осуществили одну ракетную и 71 воздушную атаку, а также провели 80 артиллерийских обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским населенным пунктам.
В течение дня оккупационные войска совершили серию авиаударов, использовав 19 беспилотников типа Shahed-136/131, из которых 15 были сбиты. В этот же день враг атаковал Украину двумя управляемыми ракетами Х-59 и 12 беспилотниками Shahed-136/131. Впрочем, украинская система ПВО уничтожила одну ракету Х-59 и восемь ударных беспилотников.
Успехи ВСУ на фронте
В течение последних суток авиационные подразделения Сил обороны осуществили десять ударов по местам размещения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.
Ракетные войска успешно атаковали шесть позиций, где противник сосредоточил свои силы и оборудование, поразили шесть зенитных ракетных комплексов, уничтожили два склада боеприпасов, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы врага.
Самые горячие точки на фронте
В Генштабе сообщил, что на Купянском направлении враг, поддерживаемый авиацией, предпринял штурмовые операции около Синьковки, к северо-востоку от Петропавловки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области, где обороняющиеся силы отбили семь атак.
На Лиманском направлении ВСУ успешно отразили шесть наступлений врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и в Торском Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник осуществлял штурмовые действия в районе Богдановки, Андреевки и Клещиевки в Донецкой области, где украинские защитники отбили 24 атаки.
На Авдеевском направлении враг, поддерживаемый авиацией, продолжает попытки окружить Авдеевку. В то же время на Мелитопольском направлении украинские силы наносят ущерб живой силе и технике оккупационных войск, истощая противника вдоль всего фронта.
Потери оккупантов на 1 декабря
По состоянию на 1 декабря 2023 года ориентировочно потери оккупантов следующие:
- личного состава — около 330040 (+1280) человек;
- танков — 5564 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин — 10372 (+32) единиц;
- артиллерийских систем — 7931 (+22) единица;
- РСЗО — 912 (+2) единиц;
- средства ПВО — 602 (+2) единицы;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5976 (+22);
- крылатые ракеты — 1567 (+0);
- корабли /катера — 22 (+0) единицы;
- подлодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10399 (+38) единиц;
- специальная техника — 1137 (+13).
Напомним, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.
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