Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 1 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 декабря.
DeepState
Адская борьба ВСУ с врагом продолжается на всех направлениях передовой. К сожалению, российские оккупанты по состоянию на 1.12.2023 продвинулись в восточной части Степового на Авдеевском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на пьяницу, 1 декабря, карты Liveuamap не обнародовали сведения о боевых столкновениях украинских защитников с врагом. Однако есть информация, по каким населенным пунктам оккупанты нанесли авиаудары:
- Ивановцы на Купянском направлении;
- Каменцы и Новоандреевке на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 1 декабря, украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Как сообщает Генштаб, ВСУ ведут штурмовые действия к югу от Бахмута.
ВСУ также продолжают наступательные действия на Запорожском направлении по состоянию на пьяницу, 1 декабря. Об этом также заявили в Генштабе.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 1 декабря 2023 года.
За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
- на Лиманском — шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области;
- на Бахмутском — 24 атаки вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута;
- на Авдеевском — 20 атак возле Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;
- на Марьинском — 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Запорожском — 11 атак возле Роботино и четыре атаки западнее Вербового Запорожской области.
Напомним, что Вооруженные силы Украины призвали украинцев сохранять режим информационной тишины. Военные отметили, что именно воздержание в распространенной информации является гарантом их собственной жизни.
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