Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 1 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 декабря.

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DeepState

Адская борьба ВСУ с врагом продолжается на всех направлениях передовой. К сожалению, российские оккупанты по состоянию на 1.12.2023 продвинулись в восточной части Степового на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на пьяницу, 1 декабря, карты Liveuamap не обнародовали сведения о боевых столкновениях украинских защитников с врагом. Однако есть информация, по каким населенным пунктам оккупанты нанесли авиаудары:

Ивановцы на Купянском направлении;

Каменцы и Новоандреевке на Запорожском направлении.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 1 декабря, украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Как сообщает Генштаб, ВСУ ведут штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ также продолжают наступательные действия на Запорожском направлении по состоянию на пьяницу, 1 декабря. Об этом также заявили в Генштабе.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 1 декабря 2023 года.

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

— семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области; на Лиманском — шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области;

— шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области; на Бахмутском — 24 атаки вблизи Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута;

Военный ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 20 атак возле Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;

— 20 атак возле Степового, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области; на Марьинском — 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Запорожском — 11 атак возле Роботино и четыре атаки западнее Вербового Запорожской области.

Танк украинских военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Вооруженные силы Украины призвали украинцев сохранять режим информационной тишины. Военные отметили, что именно воздержание в распространенной информации является гарантом их собственной жизни.