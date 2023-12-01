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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

1 грудня 2023 07:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 01.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 грудня.

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DeepState

Пекельна боротьба ЗСУ з ворогом триває на всіх напрямках передової. На жаль, російські окупанти станом на 1.12.2023 просунулися у східній частині Степового на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на п'яницю, 1 грудня, карти Liveuamap не оприлюднили зведення щодо бойових зіткнень українських захисників із ворогом. Однак є інформація, по яких населених пунктах окупанти завдали авіаударів:

  • Іванівці на Куп'янському напрямку;
  • Кам'янці та Новоандріївці на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 1 грудня, українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Як повідомляє Генштаб, ЗСУ ведуть штурмові дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ також продовжують наступальні дії на Запорізькому напрямку станом на п'яницю, 1 грудня. Про це також заявили в Генштабі.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 грудня 2023 року.

Військовий ЗСУ на передовій
Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 82 бойових зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — сім атак біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області; 
  • на Лиманському — шість атак в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області; 
  • на Бахмутському — 24 атаки поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. ЗСУ продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута;
Військовий ЗСУ на передовій
Військовий ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдіївському — 20 атак біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області;
  • на Мар’їнському — 10 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому — 11 атак біля Роботиного та чотири атаки західніше Вербового Запорізької області.
Танк українських військових
Танк українських військових. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Збройні сили України закликали українців зберігати режим інформаційної тиші. Військові зазначили, що саме стриманість у поширені інформації є гарантом їхнього власного життя.

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