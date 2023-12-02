Под Бахмутом военные блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам
Бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Уничтожение вражеской техники
Сообщается, что на Бахмутском направлении рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-ОШБр уничтожила пять единиц вражеской техники и оружия благодаря FPV-дронам.
Отмечается, что российский танк существенно разбит. Также бойцы ликвидировали наглого оккупанта.
На указанном видео видно, как передвигается по полю боя вражеская техника. Впрочем, возмездие украинских военных быстро настигает как технику, так и оккупантов.
Напомним, что бойцы ВСУ не перестают бороться с врагом и блестяще уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Так, военные показали эффектное уничтожение вражеской техники.
Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.
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