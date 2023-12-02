Под Бахмутом военные блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники

Сообщается, что на Бахмутском направлении рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-ОШБр уничтожила пять единиц вражеской техники и оружия благодаря FPV-дронам.

Отмечается, что российский танк существенно разбит. Также бойцы ликвидировали наглого оккупанта.

На указанном видео видно, как передвигается по полю боя вражеская техника. Впрочем, возмездие украинских военных быстро настигает как технику, так и оккупантов.

Напомним, что бойцы ВСУ не перестают бороться с врагом и блестяще уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Так, военные показали эффектное уничтожение вражеской техники.

Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.