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Под Бахмутом военные блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам

2 декабря 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Под Бахмутом военные блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники

Сообщается, что на Бахмутском направлении рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-ОШБр уничтожила пять единиц вражеской техники и оружия благодаря FPV-дронам.

Отмечается, что российский танк существенно разбит. Также бойцы ликвидировали наглого оккупанта.

На указанном видео видно, как передвигается по полю боя вражеская техника. Впрочем, возмездие украинских военных быстро настигает как технику, так и оккупантов.

Напомним, что бойцы ВСУ не перестают бороться с врагом и блестяще уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Так, военные показали эффектное уничтожение вражеской техники.

Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. 

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