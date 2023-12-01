Окупанти на Луганщині змушують українців працювати безкоштовно

Жителі Луганщини отримують гуманітарну допомогу. Фото: Сергій Гайдай

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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За інформацією Лисогора, інші жителі Лисичанська, які влаштувалися на подібні роботи півтора року чи рік тому, перебувають в аналогічній ситуації. До цьогорічної весни їм платили заробітні плати, однак вже зараз вони отримують лише "суцільні обіцянки".

"Системи життєзабезпечення продовжують функціонувати в окремих районах міста, де оселилися колаборанти та військові РФ. Їх поточний стан справ влаштовує", — вказав Лисогор.

Повідомлення про змушування українців працювати на безоплатній роботі. Фото: скриншот допису Лисогора

Повідомлення про змушування українців працювати на безоплатній роботі. Фото: скриншот допису Лисогора

Ціни на харчові продукти у Рубіжному

За даними голови Луганської ОВА, така ж ситуація і з цінами на харчові продукти на Луганщині. Зокрема, Лисогор навів приклад Рубіжного, де через обмежений доступ до міста ціни втричі вищі. Натомість у населених пунктах так званої "ЛНР", розташованих трохи далі від лінії фронту, ціни значно нижчі. Він додав, що містяни їздять за продуктами до сусідніх міст, "там теж дорого, але не настільки".

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином, вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

Додамо, в тимчасово окупованому Луганську загинув відомий колаборант Михайло Філіпоненко. Як стало відомо, його підірвали у власному автомобілі.