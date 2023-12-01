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Оккупанты на Луганщине заставляют украинцев работать бесплатно

1 декабря 2023 10:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты на Луганщине заставляют украинцев работать бесплатно
Жители Луганской области получают гуманитарную помощь. Фото: Сергей Гайдай
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на принуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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По информации Лысогора, другие жители Лисичанска, устроившиеся на подобные работы полтора года или год назад, находятся в аналогичной ситуации. До весны им платили заработные платы, однако уже сейчас они получают только "сплошные обещания".

"Системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в отдельных районах города, где поселились коллаборанты и военные РФ. Их текущее положение устраивает", — указал Лысогор.

Сообщение о принуждении украинцев работать на безвозмездной работе
Сообщение о принуждении украинцев работать на бесплатной работе. Фото: скриншот сообщения Лисогора
Сообщение о принуждении окупантов работать украинцев на безвозмездной работе
Сообщение о принуждении украинцев работать на бесплатной работе. Фото: скриншот поста Лысогора

Цены на пищевые продукты в Рубежном

По данным главы Луганской ОВА, такая же ситуация и с ценами на пищевые продукты в Луганской области. В частности, Лысогор привел пример Рубежного, где из-за ограниченного доступа в город цены втрое выше. В то же время в населенных пунктах так называемой "ЛНР", расположенных чуть дальше линии фронта, цены значительно ниже. Он добавил, что горожане ездят за продуктами в соседние города, "там тоже дорого, но не настолько".

Напомним, российские оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области. Таким образом, они морально давят на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.

Добавим, во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.

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