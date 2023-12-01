Оккупанты на Луганщине заставляют украинцев работать бесплатно
Жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на принуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Бесплатная работа в ЖКХ на Луганщине
По информации Лысогора, другие жители Лисичанска, устроившиеся на подобные работы полтора года или год назад, находятся в аналогичной ситуации. До весны им платили заработные платы, однако уже сейчас они получают только "сплошные обещания".
"Системы жизнеобеспечения продолжают функционировать в отдельных районах города, где поселились коллаборанты и военные РФ. Их текущее положение устраивает", — указал Лысогор.
Цены на пищевые продукты в Рубежном
По данным главы Луганской ОВА, такая же ситуация и с ценами на пищевые продукты в Луганской области. В частности, Лысогор привел пример Рубежного, где из-за ограниченного доступа в город цены втрое выше. В то же время в населенных пунктах так называемой "ЛНР", расположенных чуть дальше линии фронта, цены значительно ниже. Он добавил, что горожане ездят за продуктами в соседние города, "там тоже дорого, но не настолько".
Напомним, российские оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области. Таким образом, они морально давят на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.
Добавим, во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.
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