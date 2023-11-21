Примусова паспортизація на Луганщині та масштабні удари окупантів — зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Завершується вже 636 доба повномасштабної війни РФ проти України. Наші захисники продовжують знищувати представників окупаційної армії, завдаючи ударів по її особовому складу.

Про актуальну ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Загалом впродовж доби відбулося 33 бойових зіткнення. Українська авіація завдала 1 удар по пункту управління ворога та шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими бійцями було завдано два удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Українські військові на фронті. Фото: 22-га ОМБр

"Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника", — додали у повідомленні.

Удари армії РФ

Своєю чергою російські окупанти завдали чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях української армії та населених пунктах.

Крім того, в ніч на 21 листопада росіяни завдали удару по Україні із застосуванням чотирьох зенітних керованих ракет С-300, крилатої ракети "Іскандер-К" та 10 ударних "шахедів".

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 9 ударних БпЛА. Крім того, ворог атакував ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки, будівлі Центральної міської лікарні в місті Селидово, що на Донеччині та шахти "Котляревська" й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Примусова паспортизація населення тимчасово окупованих території Луганщини

Російські окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області.

Таким чином вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

"Так званий російський окупаційний уряд ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дрова на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт", — додають у Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському, Лиманському напрямках ворог продовжує вести штурмові дії, проте наші військові успішно відбивають ворожі атаки.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили п'ять ворожих атак в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині.

Українські військові на фронті. Фото: Президентська бригада

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог без успіхів штурмував райони населених пунктів Донеччини.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — підсумували у зведенні Генштабу.

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні вдень та ввечері, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П.