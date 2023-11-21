Принудительная паспортизация в Луганской области и масштабные удары оккупантов — сводка Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Завершается уже 636 сутки полномасштабной войны РФ против Украины. Наши защитники продолжают уничтожать представителей оккупационной армии, нанося удары по ее личному составу.

Об актуальной ситуации на фронте сейчас рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Всего за сутки произошло 33 боевых столкновения. Украинская авиация нанесла 1 удар по пункту управления врага и 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими бойцами были нанесены два удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Украинские военные на фронте. Фото: 22 ОМБр

"Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также состав боеприпасов противника", — добавили в сообщении.

Удары армии РФ

В свою очередь российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 37 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов с РСЗО по позициям украинской армии и населенным пунктам.

Кроме того, в ночь на 21 ноября россияне нанесли удар по Украине с применением четырех зенитных управляемых ракет С-300, крылатой ракеты "Искандер-К" и 10 ударных "шахедов".

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 9 ударных БпЛА. Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие" и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов разрушениям подверглись жилые дома, здания Центральной городской больницы в городе Селидово, что в Донецкой области и шахты "Котляревская" и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Принудительная паспортизация населения временно оккупированных территорий Луганской области

Российские оккупанты продолжают принудительно выдавать паспорта жителям оккупированной Луганской области.

Таким образом, они оказывают моральное давление на украинцев и заставляют их получать гражданство РФ.

"Так называемое российское оккупационное правительство приняло решение, что получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только граждане Украины, которые согласились получить российский паспорт", — добавляют в Генштабе.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском, Лиманском направлениях враг продолжает вести штурмовые действия, однако наши военные успешно отбивают вражеские атаки.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

Украинские военные на фронте. Фото: Президентская бригада

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг без успехов штурмовал районы населенных пунктов Донецкой области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", — подытожили в сводке Генштаба.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Напомним, сегодня днем и вечером, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П.