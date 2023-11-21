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У ДБР розповіли про "беркутівців", які зараз воюють проти України

21 листопада 2023 19:15
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
У ДБР розповіли про "беркутівців", які зараз воюють проти України
Співробітник "Беркуту" кидає каміння в бік протестувальників. Ілюстративне фото: РИА Новости.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Державне бюро розслідувань виокремлює список "беркутівців", для того, щоб перевірити чи воюють вони зараз проти України. Наразі до суду скеровано 3 обвинувальні акти щодо керівників деяких підрозділів "Беркуту", які чекають на вирок суду.

Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян в етері Національного телемарафону.

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Хто з "беркутівців" отримає підозри у державній зраді

За словами Сапьян, ДБР разом зі Службою безпеки України встановлюють особи 20 "беркутівців", які наразі воюють проти України. Семеро з них отримають підозри у державній зраді.

"Це командир Севастопольського "Беркута". Він очолив псевдоорган в окупованому Криму та став сенатором російської Держдуми РФ. Він голосував за те, щоб прийняти так звані "ЛНР", "ДНР," Запорізьку і Херсонську область до складу Росії. Командир "Беркуту" Криму є підозрюваним. І є підозрюваним командир підрозділу Донецького "Беркуту". Це три керівники і ще ми можемо говорити про чотирьох співробітників", — зазначила Сапьян.

Усі вони підозрюються у державній зраді. Щодо трьох з них обвинувальні акти вже направлені до суду. Правоохоронні органи очікують на вироки.

Крім того, Сапьян наголосила, що усі винні у злочинах проти України будуть покарані, попри те, що перебувають за межами нашої держави.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань знаходиться на фінішній прямій розслідування справ Майдану. Протягом цих років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків.

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