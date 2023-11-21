Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГБР рассказали о "беркутовцах", которые сейчас воюют против Украины arrow

В ГБР рассказали о "беркутовцах", которые сейчас воюют против Украины

21 ноября 2023 19:15
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В ГБР рассказали о "беркутовцах", которые сейчас воюют против Украины
Сотрудник "Беркута" бросает камни в сторону протестующих. Иллюстративное фото: РИА Новости.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Государственное бюро расследований отделяет список "беркутовцев", чтобы проверить, воюют ли они сейчас против Украины. В настоящее время в суд направлены 3 обвинительных акта в отношении руководителей некоторых подразделений "Беркута", которые ожидают приговора суда.

Об этом сообщила пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян в эфире Национального телемарафона.

Читайте также:

Кто из "беркутовцев" получит подозрения в государственной измене

По словам Сапьян, ГБР вместе со Службой безопасности Украины устанавливают лица 20 "беркутовцев", которые сейчас воюют против Украины. Семь из них получат подозрения в государственной измене.

"Это командир Севастопольского беркута. Он возглавил псевдоорган в оккупированном Крыму и стал сенатором российской Госдумы РФ. Он голосовал за то, чтобы принять так называемые "ЛНР", "ДНР", Запорожскую и Херсонскую область в состав России. Командир "Беркута" Крыма является подозреваемым. И подозреваемым является командир подразделения Донецкого "Беркута". Это три руководителя и еще мы можем говорить о четырех сотрудниках", — отметила Сапьян.

Все они подозреваются в государственной измене. В отношении трех из них обвинительные акты уже направлены в суд. Правоохранительные органы ожидают приговоры.

Кроме того, Сапьян подчеркнула, что все виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, несмотря на то, что находятся за пределами нашего государства.

Напомним, Государственное бюро расследований находится на финишной прямой в расследовании дел Майдана. За эти годы было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме