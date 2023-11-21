В ГБР рассказали о "беркутовцах", которые сейчас воюют против Украины

Сотрудник "Беркута" бросает камни в сторону протестующих. Иллюстративное фото: РИА Новости.

Государственное бюро расследований отделяет список "беркутовцев", чтобы проверить, воюют ли они сейчас против Украины. В настоящее время в суд направлены 3 обвинительных акта в отношении руководителей некоторых подразделений "Беркута", которые ожидают приговора суда.

Об этом сообщила пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян в эфире Национального телемарафона.

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Кто из "беркутовцев" получит подозрения в государственной измене

По словам Сапьян, ГБР вместе со Службой безопасности Украины устанавливают лица 20 "беркутовцев", которые сейчас воюют против Украины. Семь из них получат подозрения в государственной измене.

"Это командир Севастопольского беркута. Он возглавил псевдоорган в оккупированном Крыму и стал сенатором российской Госдумы РФ. Он голосовал за то, чтобы принять так называемые "ЛНР", "ДНР", Запорожскую и Херсонскую область в состав России. Командир "Беркута" Крыма является подозреваемым. И подозреваемым является командир подразделения Донецкого "Беркута". Это три руководителя и еще мы можем говорить о четырех сотрудниках", — отметила Сапьян.

Все они подозреваются в государственной измене. В отношении трех из них обвинительные акты уже направлены в суд. Правоохранительные органы ожидают приговоры.

Кроме того, Сапьян подчеркнула, что все виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, несмотря на то, что находятся за пределами нашего государства.

Напомним, Государственное бюро расследований находится на финишной прямой в расследовании дел Майдана. За эти годы было возбуждено 82 уголовных дела и вынесено 40 приговоров.