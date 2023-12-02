Музейный экспонат — спецназовцы СБУ умело уничтожили вражеский пулемет

Уничтожение вражеского танка на фронте. Фото: скриншот из видео СБУ

Спецназовцы СБУ ликвидировали российский "музейный экспонат" пулемет "Максим". Его и другую технику оккупантов уничтожили военнослужащие Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Видео уничтожения вражеской техники опубликовала пресс-служба СБУ.

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"Подарки" для оккупантов

"Русские, вам посылочка!": новая партия целей от ЦСО "А" СБУ. Показываем еще одну серию "горячих подарков" для оккупантов от спецназовцев Центра спецопераций "А" СБУ", — написали в сообщении.

Также наши защитники ликвидировали танки, артиллерию и военные грузовики армии РФ.

"На одной из позиций был уничтожен интересный "аналоговнет" — музейный экспонат пулемет "Максим". Так в одном бою этой войны столкнулись технологии, рожденные с разницей более 100 лет", — добавили в ведомстве.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. В этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.