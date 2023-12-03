Украинские аэроразведчики ликвидировали много техники и живую силу РФ — впечатляющее видео

Уничтожение вражеской техники на фронте Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз отличились аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК.

Соответствующее видео работы бойцов показали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Боевая работа аэроразведчиков 14-го отдельного полка БпАК по поражению живой силы противника и его техники", — подписали сообщение.

Также в сообществе показали работу подразделения РУБпАК 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Украинским защитникам удалось уничтожить российский квадракоптер на Купянском направлении.

Ликвидация вражеской техники

В свою очередь украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео, на котором можно увидеть, как наши защитники уничтожили вражескую военную технику на северном направлении.

"Северное направление. Курская и Брянская губернии орды. Наши группы специального назначения работают эффективно. Продолжение следует", — подписал он видео.

Напомним, ночью 2 декабря во время выполнения боевого задания бойцы Национальной гвардии Украины подошли вплотную к окопу россиян. Там украинским защитникам удалось ликвидировать четырех оккупантов.