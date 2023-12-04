Британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні

Окупанти несуть свого пораненого побратима. Фото: росЗМІ

З початку війни в Україні до листопада 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими. Водночас "вагнерівці" втратили приблизно 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих.

Про це повідомляє британська розвідка.

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У британській розвідці підрахували, що загалом російська армія, ймовірно, втратила близько 70 тисяч військових, а ще 220-280 тисяч — поранені. Це дає приблизний діапазон від 290 до 350 тисяч загальних втрат загарбників.

У відомстві стверджують, що медіана діапазону оцінок становить 320 тисяч загальних втрат російських бойовиків.

"Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії", — підсумували у британському Міноборони.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 грудня російська армія втратила близько 333 тисяч своїх військових. Лише за останню добу ЗСУ знищили 770 окупантів та багато ворожої техніки.