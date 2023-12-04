Важкі бої та м'ясорубка для окупантів — ранкове зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російська окупаційна армія продовжує завдавати ударів по Україні з різних типів озброєння. Їхня основна мішень — критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари росіян по Україні

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали один ракетний та 45 авіаційних ударів, окрім того, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Успіхи ЗСУ на фронті

Як відомо, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали влучного удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога та продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Окрім того, наші військові завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного.

На Мелітопольському напрямку наші бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 4 грудня

Станом на 4 грудня втрати російської армії такі:

особового складу — близько 332 810 (+770) осіб.

танків — 5 580 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 401 (+5) одиниця;

артилерійських систем — 7 961 (+12) одиниця;

РСЗВ — 913 (+0) одиниць;

засобів ППО — 602 (+0) одиниці;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 017 (+22) одиниць;

крилатих ракет — 1 569 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 451 (+19) одиниця;

спеціальної техніки — 1 141 (+1) одиниця.

Втрати окупантів на 4 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує репрезентувати російські військові дії в Україні як елемент активної оборони. Таким чином, міністр намагається знизити очікування від ефективності російської армії в досягненні значних оперативних цілей.

Окрім того, кабінет Шойгу майже щодня рапортує про фальшиві успіхи російської армії на війні в Україні. Він та його підлеглі почали повідомляти про "знищення західної техніки" у більшому обсязі, ніж є у ЗСУ, і навіть про ту, яка ніколи не надходила Україні.