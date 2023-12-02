Шойгу називає зусилля окупантів в Україні активною обороною — ISW

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує репрезентувати російські військові дії в Україні як елемент активної оборони. Таким чином, міністр намагається знизити очікування від ефективності російської армії в досягненні значних оперативних цілей.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У повідомленні йдеться, що раніше Шойгу та Володимир Путін описували російські наступальні операції, включаючи спробу захоплення Авдіївки як активну оборону, особливо після того, як перший наступ у жовтні 2023 року не приніс значних результатів. З того часу російська армія провела кілька великих наслідків з метою захоплення Авдіївки, продовжуючи інтенсивні піхотні атаки у цьому районі.

Експерти кажуть, що опис цих операцій російськими офіційними особами як "активної оборони" є оманою, що вводить.

"ВСУ не здійснювали великомасштабних атак у районі Авдіївки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. З 2014 року Авдіївка є укріпленою оборонною українською ділянкою. Проте, російський уряд продовжує неправильно описувати свої дії біля Авдіївки, як активну оборону у спробі переосмислити відсутність помітного успіху у цій галузі, попри тривалі атаки російських військ", — йдеться у повідомленні.

Водночас в ISW вказали, що визнання російським командуванням операції в Авдіївці як наступальної зажадало б від них чіткої оперативної мети. Тому концепція "активної оборони" дозволяє їм стверджувати про свої успіхи, доки вони заважають українським військам досягати значних результатів.

Нагадаємо, що кабінет міністра оборони Росії Сергій Шойгу майже щодня рапортує про фальшиві успіхи російської армії на війні в Україні. Він та його підлеглі почали повідомляти про "знищення західної техніки" у більшому обсязі, ніж є у ЗСУ, і навіть про ту, яка ніколи не надходила Україні.