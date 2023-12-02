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Шойгу называет усилия оккупантов в Украине активной обороной — ISW

2 декабря 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шойгу называет усилия оккупантов в Украине активной обороной — ISW
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает представлять российские военные действия на Украине как элемент активной обороны. Таким образом министр пытается снизить ожидания от эффективности российской армии в достижении значимых оперативных целей. 

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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В сообщении говорится, что раньше Шойгу и Владимир Путин описывали российские наступательные операции, включая попытку захвата Авдеевки, как активную оборону, особенно после того, как первое наступление в октябре 2023 года не принесло значительных результатов. С тех пор российская армия провела несколько крупных наступлений с целью захвата Авдеевки, продолжая интенсивные пехотные атаки в этом районе.

Эксперты говорят, что описание этих операций российскими официальными лицами как "активной обороны" является вводящим в заблуждение.

"ВСУ не осуществляли крупномасштабных атак в районе Авдеевки с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С 2014 года Авдеевка является укрепленным оборонительным украинским участком. Однако, российское правительство продолжает неправильно описывать свои действия возле Авдеевки как "активную защиту", вероятно, в попытке переосмыслить отсутствие заметного успеха в этой области, несмотря на длительные атаки российских войск", — говорится в сообщении.

В то же время в ISW указали, что признание российским командованием операции в Авдеевке как наступательной потребовало бы от них четкой оперативной цели. Поэтому концепция "активной обороны" позволяет им утверждать о своих успехах, пока они мешают украинским войскам достигать значительных результатов.

Напомним, что кабинет министра обороны России Сергей Шойгу почти ежедневно рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные стали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем есть у ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.
 

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