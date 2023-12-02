Шойгу называет усилия оккупантов в Украине активной обороной — ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает представлять российские военные действия на Украине как элемент активной обороны. Таким образом министр пытается снизить ожидания от эффективности российской армии в достижении значимых оперативных целей.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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В сообщении говорится, что раньше Шойгу и Владимир Путин описывали российские наступательные операции, включая попытку захвата Авдеевки, как активную оборону, особенно после того, как первое наступление в октябре 2023 года не принесло значительных результатов. С тех пор российская армия провела несколько крупных наступлений с целью захвата Авдеевки, продолжая интенсивные пехотные атаки в этом районе.

Эксперты говорят, что описание этих операций российскими официальными лицами как "активной обороны" является вводящим в заблуждение.

"ВСУ не осуществляли крупномасштабных атак в районе Авдеевки с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С 2014 года Авдеевка является укрепленным оборонительным украинским участком. Однако, российское правительство продолжает неправильно описывать свои действия возле Авдеевки как "активную защиту", вероятно, в попытке переосмыслить отсутствие заметного успеха в этой области, несмотря на длительные атаки российских войск", — говорится в сообщении.

В то же время в ISW указали, что признание российским командованием операции в Авдеевке как наступательной потребовало бы от них четкой оперативной цели. Поэтому концепция "активной обороны" позволяет им утверждать о своих успехах, пока они мешают украинским войскам достигать значительных результатов.

Напомним, что кабинет министра обороны России Сергей Шойгу почти ежедневно рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные стали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем есть у ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.

