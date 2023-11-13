Шойгу хочет изменить структуру военных сил России, — ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Российский министр обороны Сергей Шойгу и другие военные чиновники обсудили планы по изменению структуры вооруженных сил на уровне ниже военных округов. Так, было объявлено о создании трех новых мотострелковых дивизий и переформатировании семи текущих отдельных мотострелковых бригад в дивизии в Западном, Центральном, Восточном военных округах и в составе Северного флота.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Глава Генерального штаба Вооруженных Сил России, который также командует войсками в Украине, отметил, что новые мотострелковые дивизии будут включены в общевойсковые армии, действующие в Херсонской и Запорожской областях.

Аналитики сообщают, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о необходимости обеспечения организационного и кадрового обеспечения для формирования общевойсковых и воздушных армий, армейских корпусов, Азовского военно-морского района, а также создания пять новых дивизий и 26 бригад, включая Московский и Ленинградский военные округа. Остается неясным, предполагалось ли создание 26 новых независимых бригад помимо уже упомянутых изменений.

В заявлениях о создании Азовского военно-морского района, который, по-видимому, будет аналогичен Каспийской флотилии, предполагается, что Россия может стремиться уменьшить нагрузку на командование Черноморским флотом, особенно в свете планов размещения сил в оккупированных портах Бердянска и Мариуполя.

Изменения Воздушно-десантных войск России

В ISW указали, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) претерпевают значительные изменения и расширение своей структуры.

Тем временем, Сергей Шойгу объявил о создании двух новых десантно-штурмовых дивизий. В свою очередь, генерал-полковник Михаил Теплинский подтвердил, что 31-я десантно-штурмовая бригада будет преобразована в 104-ю десантно-штурмовую дивизию, став пятой дивизией ВДВ.

Теплинский также заявил, что к концу 2023 года ВДВ планируют сформировать два новых полка, вероятно, имея в виду в процессе формирования 299-й и 119-й парашютно-десантные полки, которые будут подчиняться 98-й и 106-й воздушно-десантным дивизиям соответственно. Это увеличит численность этих дивизий до размеров, сопоставимых с 76-й десантно-штурмовой дивизией, которая имеет два-три полка.

Кроме того, Шойгу и Теплинский также намекнули на создание первой в истории ВДВ артиллерийской бригады, учитывая, что все существующие дивизии ВДВ имеют в своем составе артиллерийский полк.

Напомним, что Кабинет министра обороны России Сергей Шойгу почти ежедневно рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные стали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем есть у ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.