Шойгу хоче змінити структуру військових сил Росії, — ISW

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Російський міністр оборони Сергій Шойгу та інші військові чиновники обговорили плани щодо зміни структури збройних сил на рівні нижче за військові округи. Так, було оголошено про створення трьох нових мотострілецьких дивізій та переформатування семи поточних окремих мотострілецьких бригад у дивізії у Західному, Центральному, Східному військових округах та у складі Північного флоту.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Зміна структури збройних сил РФ

Голова Генерального штабу Збройних Сил Росії, який також командує військами в Україні, зазначив, що нові мотострілецькі дивізії будуть включені до загальновійськових армій, що діють у Херсонській та Запорізькій областях.

Аналітики повідомляють, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про необхідність організаційного та кадрового забезпечення для формування загальновійськових та повітряних армій, армійських корпусів, Азовського військово-морського району, а також створення п'яти нових дивізій та 26 бригад, включаючи Московський та Ленінградський військові округи. Залишається незрозумілим, чи передбачалося створення 26 нових незалежних бригад, крім уже згаданих змін.

У заявах про створення Азовського військово-морського району, який, мабуть, аналогічний Каспійській флотилії, передбачається, що Росія може прагнути зменшити навантаження на командування Чорноморським флотом, особливо у світлі планів розміщення сил в окупованих портах Бердянська та Маріуполя.

Зміни Повітряно-десантних військ Росії

В ISW вказали, що російські повітряно-десантні війська (ПДВ) зазнають значних змін та розширення своєї структури.

Тим часом Сергій Шойгу оголосив про створення двох нових десантно-штурмових дивізій. Своєю чергою генерал-полковник Михайло Теплинський підтвердив, що 31-ту десантно-штурмову бригаду буде перетворено на 104-ту десантно-штурмову дивізію, ставши п'ятою дивізією ПДВ.

Теплинський також заявив, що до кінця 2023 року ВДВ планують сформувати два нових полки, ймовірно, маючи на увазі в процесі формування 299-ї та 119-ї парашутно-десантні полки, які підпорядковуватимуться 98-й та 106-й повітряно-десантним дивізіям відповідно. Це збільшить чисельність цих дивізій до розмірів, які можна порівняти з 76-ю десантно-штурмовою дивізією, яка має два-три полки.

Крім того, Шойгу та Теплинський також натякнули на створення першої в історії ВДВ артилерійської бригади з огляду на те, що всі існуючі дивізії ПДВ мають у своєму складі артилерійський полк.

Нагадаємо, що кабінет міністра оборони Росії Сергій Шойгу майже щодня рапортує про фальшиві успіхи російської армії на війні в Україні. Він та його підлеглі почали повідомляти про "знищення західної техніки" у більшому обсязі, ніж є у ЗСУ, і навіть про ту, яка ніколи не надходила Україні.