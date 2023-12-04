Тяжелые бои и мясорубка для оккупантов — утренняя сводка Генштаба
Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Украине из разных типов вооружения. Их основная мишень — критически важная инфраструктура. Впрочем, Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Удары россиян по Украине
В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В общей сложности россияне нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, кроме того, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ на фронте
Как известно, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по составам боеприпасов противника.
В то же время подразделения ракетных войск нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".
Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Купянском направлении украинские защитники отразили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Кроме того, наши военные наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино.
На Мелитопольском направлении наши бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери оккупантов на 4 декабря
По состоянию на 4 декабря потери российской армии следующие:
- личного состава — около 332 810 (+770) человек.
- танков — 5 580 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 401 (+5) единица;
- артиллерийских систем — 7 961 (+12) единица;
- РСЗО — 913 (+0) единиц;
- средств ПВО — 602 (+0) единицы;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 017 (+22) единиц;
- крылатых ракет — 1 569 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 451 (+19) единица;
- специальной техники — 1 141 (+1) единица.
Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу продолжает представлять российские военные действия в Украине как элемент активной обороны. Таким образом, министр пытается снизить ожидания от эффективности российской армии в достижении значительных оперативных целей.
Кроме того, кабинет Шойгу почти каждый день рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные начали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем в ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.
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