Тяжелые бои и мясорубка для оккупантов — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российская оккупационная армия продолжает наносить удары по Украине из разных типов вооружения. Их основная мишень — критически важная инфраструктура. Впрочем, Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В общей сложности россияне нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, кроме того, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Как известно, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по составам боеприпасов противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".

Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Купянском направлении украинские защитники отразили восемь атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Кроме того, наши военные наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино.

На Мелитопольском направлении наши бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 4 декабря

По состоянию на 4 декабря потери российской армии следующие:

личного состава — около 332 810 (+770) человек.

танков — 5 580 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 10 401 (+5) единица;

артиллерийских систем — 7 961 (+12) единица;

РСЗО — 913 (+0) единиц;

средств ПВО — 602 (+0) единицы;

самолетов — 323 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 017 (+22) единиц;

крылатых ракет — 1 569 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 451 (+19) единица;

специальной техники — 1 141 (+1) единица.

Потери окупантов на 4 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу продолжает представлять российские военные действия в Украине как элемент активной обороны. Таким образом, министр пытается снизить ожидания от эффективности российской армии в достижении значительных оперативных целей.

Кроме того, кабинет Шойгу почти каждый день рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные начали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем в ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.