Британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине

Оккупанты несут своего раненого побратима. Фото: росСМИ

С начала войны в Украине по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми. В то же время в "вагнеровцев" примерно 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

Об этом сообщает британская разведка.

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В британской разведке подсчитали, что в общей сложности российская армия, вероятно, потеряла около 70 тысяч военных, а еще 220-280 тысяч ранены. Это дает примерный диапазон от 290 до 350 тысяч общих потерь захватчиков.

В ведомстве утверждают, что медиана диапазона отметок составляет 320 тысяч общих потерь российских боевиков.

"Даже среди российских официальных лиц существует низкий уровень понимания общих потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", — подытожили в британском Минобороны.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 декабря российская армия потеряла около 333 тысяч своих военных. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 770 оккупантов и много вражеской техники.