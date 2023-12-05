ВСУ продолжают штурмы и закрепляются на рубежах под Бахмутом — сводка Генштаба

Военный на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновений. Несмотря на это, Силы обороны наносят сокрушительные удары по оккупантам, продолжают штурмы и закрепляются на новых рубежах близ Бахмута.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Удары россиян по Украине

Как известно, за последние сутки произошло 73 боевых столкновения. Всего враг нанес восемь ракетных и 68 авиационных ударов. Кроме того, оккупанты 87 раз обстреляли позиции наших военных и населенные пункты по реактивным системам залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Авиационные удары получили 17 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

три района сосредоточения личного состава,

вооружения и военной техники,

зенитно-ракетные комплексы,

артиллерийские средства противника

Украинские военные на фронте. Фото: 128 ОГШБр

Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 11 атак россиян в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Всего за последние сутки Силы обороны успешно отразили 18 атак оккупантов.

Украинские военные на фронте. Фото: 108 бригада Сил ТрО

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Возведение Генштаба 5 декабря. Фото: скриншот

Напомним, недавно британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. По подсчетам ведомства, официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 декабря российская армия потеряла около 333 тысяч своих военных. Только за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 770 оккупантов и много вражеской техники.