Оккупанты пытались наступать на шести направлениях — вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Боец ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Украинская армия продолжает удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ продолжают наносить огневое поражение российской армии.

Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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Успехи ВСУ на фронте

В течение суток украинская военная авиация нанесла удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск были поражены:

один пункт управления российских оккупантов;

два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

один состав боеприпасов противника.

Российские обстрелы Украины

В течение суток произошло 73 перестрелки в ближнем бою. ВС РФ нанесли один ракетный и три авиаудара, совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на участках фронта

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские защитники отразили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили две атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские армейцы отразили четыре атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг тщетно пытался прорвать оборону ВСУ.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил десять безрезультатных атак на позиции наших защитников.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Высокое, Антоновка, Велетенское и областной центр Херсонской области, а также Очаков Николаевской области.

Источник: соцсети

Источник: соцсети

Потери российских войск по состоянию на 12 декабря

По состоянию на 12 декабря потери ВС РФ на войне в Украине:

Личный состав — около 340 650 (+800) человек;

Танки — 5 664 (+9) ед.;

Боевых бронированных машин — 10 579 (+19) ед.;

Артиллерийских систем — 8 073 (+3) ед.;

РСЗО — 919 (+0) ед.;

Средства ПВО — 605 (+0) ед.;

Самолетов — 324 (+0) ед.;

Вертолетов — 324 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 163 (+9);

Крылатые ракеты — 1 596 (+10);

Корабли/катера — 22 (+0) ед.;

Подлодки — 1 (+0) ед.;

Автомобильная техника и автоцистерны — 10 650 (+14) ед.;

Спецтехника — 1 170 (+2).

Источник: соцсети

Напомним, что ранее в Генштабе заявили, что ВСУ продолжают штурмы и закрепляются на рубежах под Бахмутом. Также в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", сумевшей потопить российский ракетный крейсер "Москва".