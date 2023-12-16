СМИ обнародовали новый план России по оккупации Украины — комментарий ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали такую информацию, которую опубликовало западное издание.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на BILD.

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По информации издания, оккупанты планируют захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и к реке Оскол, что в Харьковской области, до конца 2024 года.

Карта захвата РФ территорий Украины. Фото: BILD

"Эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Россия также планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах", — добавили в сообщении.

Инсайдерский источник BILD отмечает, что Россия хочет оккупировать большую часть восточной Украины, которая расположена к востоку от реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев.

"Как сообщается, Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта в Херсонской области вдоль реки Днепр и обеспокоена тем, чтобы не допустить продвижения украинских сил на юге Украины в направлении оккупированного Крыма", — отметили в материале.

С чем связаны такие планы оккупантов

По данным издания, такие планы РФ связаны с мобилизацией российской оборонно-промышленной базы, потерями примерно 100 тысяч военных (каждый год) во время тяжелых наступательных операций. Кроме того, это основывается на вероятном избрании президента США в 2024 году, что может резко сократить или прекратить военную помощь для Украины.

"BILD сообщил, что источник, знакомый с результатами разведки, заявил, что Кремль планирует полагаться на "фиктивные переговоры", продолжая проводить наступательные операции, подобно тому, как Россия вела переговоры о Втором Минском соглашении в 2015 году, в то время как российские военные продолжали оккупировать дополнительные украинские населенные пункты", — отметили в материале.

Что говорят аналитики ISW

В свою очередь Институт изучения войны не может подтвердить правильность отчетов издания, однако опубликованные планы РФ по войне в нашей стране до 2026 года соответствуют продолжению подготовки оккупантов к длительной войне.

"Среднесрочные и долгосрочные планы России по оккупации территории за пределами четырех (незаконно) аннексированных территорий также правдоподобны, учитывая, что российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции, чтобы расширить свои позиции в Харьковской области", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее разведка США оценила, что война в Украине стоила России 315 тысяч жертв. Это количество составило 90% личного состава, находившегося в РФ на момент начала вооруженной агрессии.