СМИ обнародовали новый план России по оккупации Украины — комментарий ISW
Журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали такую информацию, которую опубликовало западное издание.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на BILD.
Какие территории планирует захватить РФ
По информации издания, оккупанты планируют захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и к реке Оскол, что в Харьковской области, до конца 2024 года.
"Эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями России в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Россия также планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков, если это будет возможно, в 2025 и 2026 годах", — добавили в сообщении.
Инсайдерский источник BILD отмечает, что Россия хочет оккупировать большую часть восточной Украины, которая расположена к востоку от реки Днепр, в течение следующих 36 месяцев.
"Как сообщается, Россия планирует удерживать нынешнюю линию фронта в Херсонской области вдоль реки Днепр и обеспокоена тем, чтобы не допустить продвижения украинских сил на юге Украины в направлении оккупированного Крыма", — отметили в материале.
С чем связаны такие планы оккупантов
По данным издания, такие планы РФ связаны с мобилизацией российской оборонно-промышленной базы, потерями примерно 100 тысяч военных (каждый год) во время тяжелых наступательных операций. Кроме того, это основывается на вероятном избрании президента США в 2024 году, что может резко сократить или прекратить военную помощь для Украины.
"BILD сообщил, что источник, знакомый с результатами разведки, заявил, что Кремль планирует полагаться на "фиктивные переговоры", продолжая проводить наступательные операции, подобно тому, как Россия вела переговоры о Втором Минском соглашении в 2015 году, в то время как российские военные продолжали оккупировать дополнительные украинские населенные пункты", — отметили в материале.
Что говорят аналитики ISW
В свою очередь Институт изучения войны не может подтвердить правильность отчетов издания, однако опубликованные планы РФ по войне в нашей стране до 2026 года соответствуют продолжению подготовки оккупантов к длительной войне.
"Среднесрочные и долгосрочные планы России по оккупации территории за пределами четырех (незаконно) аннексированных территорий также правдоподобны, учитывая, что российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступательные операции, чтобы расширить свои позиции в Харьковской области", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее разведка США оценила, что война в Украине стоила России 315 тысяч жертв. Это количество составило 90% личного состава, находившегося в РФ на момент начала вооруженной агрессии.
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