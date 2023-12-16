На Бахмутском направлении ВСУ наносят врагу большие потери — сводка Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины. Также враг 40 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских защитников и населенные пункты. В свою очередь на Бахмутском и других направлениях ВСУ продолжают наносить значительные потери армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Отмечается, что из-за атак противника есть погибшие и раненые среди мирного населения. Были разрушены и повреждены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Удары ВСУ по оккупантам

За минувшие сутки авиация Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Кроме того, в течение суток украинское ПВО уничтожило одну управляемую ракету Х-59.

Украинский военный. Фото: 127 Отдельная бригада Сил ТрО г. Харькова

"Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника", — отметили в сообщении.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении украинские воины отбили девять вражеских атак в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили пять атак армии РФ восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

Украинский танк на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинские военные отбили 18 атак врага вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Также на Авдеевском направлении Россия пытается оцепить Авдеевку, однако украинские защитники продолжают обороняться, нанося армии РФ большие потери.

Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

"Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области", — отметили в Генштабе.

На Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях наши воины тоже отбивают атаки врага и сдерживают его наступление.

В свою очередь на Мелитопольском направлении ВСУ наносят большие потери оккупантам и истощают их вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — подытожили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери противника

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 930 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 14 танков, 13 бронемашин, 12 БпЛА и другую военную технику.

Общие потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава — около 344 820 (+930) человек,

танков — 5 720 (+14) единиц,

боевых бронированных машин — 10 667 (+13) единиц,

артиллерийских систем — 8 100 (+1) единица,

РСЗО — 920 (+0) единиц,

средства ПВО — 605 (+0) единиц,

самолетов — 324 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 238 (+12) единиц,

крылатые ракеты — 1609 (+1) единица,

корабли /катера — 22 (+0) единицы,

подводные лодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 10 710 (+11) единиц,

специальная техника — 1 190 (+1) единица.

Потери оккупантов по состоянию на 16 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали информацию, которую опубликовало западное издание.