На Бахмутском направлении ВСУ наносят врагу большие потери — сводка Генштаба
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины. Также враг 40 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских защитников и населенные пункты. В свою очередь на Бахмутском и других направлениях ВСУ продолжают наносить значительные потери армии РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что из-за атак противника есть погибшие и раненые среди мирного населения. Были разрушены и повреждены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Удары ВСУ по оккупантам
За минувшие сутки авиация Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Кроме того, в течение суток украинское ПВО уничтожило одну управляемую ракету Х-59.
"Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника", — отметили в сообщении.
Ситуация на направлениях фронта
На Купянском направлении украинские воины отбили девять вражеских атак в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отбили пять атак армии РФ восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские военные отбили 18 атак врага вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
Также на Авдеевском направлении Россия пытается оцепить Авдеевку, однако украинские защитники продолжают обороняться, нанося армии РФ большие потери.
"Так, Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области", — отметили в Генштабе.
На Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях наши воины тоже отбивают атаки врага и сдерживают его наступление.
В свою очередь на Мелитопольском направлении ВСУ наносят большие потери оккупантам и истощают их вдоль всей линии фронта.
"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — подытожили в сообщении.
Потери противника
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 930 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 14 танков, 13 бронемашин, 12 БпЛА и другую военную технику.
Общие потери врага за время полномасштабной войны:
- личного состава — около 344 820 (+930) человек,
- танков — 5 720 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин — 10 667 (+13) единиц,
- артиллерийских систем — 8 100 (+1) единица,
- РСЗО — 920 (+0) единиц,
- средства ПВО — 605 (+0) единиц,
- самолетов — 324 (+0) единицы,
- вертолетов — 324 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 238 (+12) единиц,
- крылатые ракеты — 1609 (+1) единица,
- корабли /катера — 22 (+0) единицы,
- подводные лодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 710 (+11) единиц,
- специальная техника — 1 190 (+1) единица.
Напомним, ранее журналисты немецкого издания BILD сообщили, что Россия планирует захватить территорию Украины за пределами четырех оккупированных областей страны на протяжении 2024-2026 годов. Такие заявления сделали неназванные разведывательные данные и источники. В то же время в ISW прокомментировали информацию, которую опубликовало западное издание.
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