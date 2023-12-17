Оккупанты усилили штурмы Авдеевки и Марьинки — военный назвал причину

Российские военнослужаще. Фото: росСМИ

На Таврическом фронте противник трижды за неделю предпринимал по 80 наступательных действий каждый день. При этом оккупанты стремятся проникнуть в населенные районы перед наступлением сильных морозов и в связи с этим усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщил спикер пресс-центра обороны Таврического направления Александр Штупун.

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По словам военного, в Донецкой области действуют штурмовые группы, насчитывающие до 20 человек. При этом, с поддержкой бронированной техники оккупанты пытаются продвинуться вперед.

"Вражеские силы стремятся проникнуть в населенные районы перед наступлением суровых морозов, так как легче перезимовать в руинах, чем на открытой местности. Это относится как к Авдеевке, так и к Марьинке, Новомихайловке и другим населенным пунктам на линии фронта", — указал Штупун.

Напомним, что глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что в Авдеевке, находящейся под постоянным обстрелом из-за боевых действий, живут 1230 человек. По его словам, уменьшилось количество людей, желающих эвакуироваться из города.

Кроме того, россияне начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.