В ГВА рассказали, сколько гражданских людей до сих пор находятся в Авдеевке

Мужчина идет на костылях возле полуразрушенного дома в Авдеевке. Фото: Aris Messinis

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что в Авдеевке, находящейся под постоянным обстрелом из-за боевых действий, живут 1230 человек. По его словам, уменьшилось количество людей, желающих эвакуироваться из города.

Об этом Виталий Барабаш рассказал в эфире телемарафона.

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"Вчера нам удалось вывезти 5 человек. По состоянию на утро сегодня в городе остается 1230 человек. Конечно, это много. В последнее время видим уменьшение желающих уезжать. В среднем в день сейчас соглашаются выезжать 3-6 человек. За период обострения в нашем направлении выехало более 350 человек", — рассказал Барабаш.

Он отметил, что местные жители находятся в подвалах многоэтажных и частных домов. Есть случаи, когда жители остаются в своих квартирах, однако таковых очень мало.

"Враг проводит много активностей на нашем направлении. Это десятки атак в течение суток, но наши ребята не дают им где-то закрепиться. Если им даже удается где-то немного продвинуться, то сразу отрабатывает артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг нашего города держится", — рассказал глава ГВА.

Он добавил, что Россия для атак на Авдеевку использует "мясные штурмы", к которым приобщаются мобилизованные и группы "Шторм-V" и "Шторм-Z". Перед этим они проходят военные учения.

Напомним, что в Авдеевке Донецкой области уже не осталось ни одного ребенка. В мэрии города установили, что 12-летний парень, разыскиваемый ради эвакуации, покинул Авдеевку.