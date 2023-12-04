З Авдіївки вдалося евакуювати останню дитину, — голова МВА Барабаш

Евакуація жінки з дитиною з Донецької області. Ілюстративне фото: Восток SOS

В Авдіївці Донецької області вже не залишилося жодної дитини. В мерії міста встановили, що 12-річний хлопець, якого розшукували заради евакуації, покинув Авдіївку.

Про це заявив мер міста Віталій Барабаш в коментарі "Громадському радіо".

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В Авдіївці немає жодної дитини

"Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони виїхали. 12-річного хлопчика батьки ховали від евакуації близько 4 місяців, стільки ж часу вони не отримували гуманітарну допомогу. Станом на зараз, немає жодної дитини у місті", — каже він.

Барабаш додає: зараз в Авдіївці є запаси продуктів на два з половиною місяці. Провізія продовжує надходити в місто, але невеликими партіями. Особливо намагаються раз на тиждень доставити людям свіжий хліб. Станом на 3 грудня, в місті лишалось 1295 людей. Сьогодні вранці стартував перший етап евакуації.

Битва за Авдіївку — останні новини

Нагадаємо, що раніше у Генштабі заявили, що армія Росії хоче оточити місто, залучивши фронтову авіацію.

Водночас за даними Deepstate, ЗС РФ просунулися в промзоні на півдні міста. Там досі тривають бої.

За даними речника 47 ОМБр Дмитра Лазуткіна, росармійці знищили місто на 50%. При цьому ЗС РФ постійно проводять перегрупування для нових атак, не помічаючи власних втрат особового складу.