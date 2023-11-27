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Окупанти хочуть оточити Авдіївку із залученням авіації, — Генштаб ЗСУ

27 листопада 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти хочуть оточити Авдіївку із залученням авіації, — Генштаб ЗСУ
Український військовий на фронті. Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються оточити Авдіївку, використовуючи авіацію. Проте наші воїни тримають оборону та завдають армії РФ значних втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Там українські військові відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку армія РФ вела безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, використовуючи авіацію. Там Сили оборони відбили сім атак.

українські військові
Українські військові на фронті. Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступати, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці. 

українські військові
Українські військові на фронті. Фото: 56 ОМПБр

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції на лівому березі Дніпра, проводячи контрбатарейну боротьбу.

Удари ЗСУ по окупантах

Впродовж минулої доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. 

"Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника", — додали у повідомленні. 

зведення Генштабу
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ
зведення Генштабу
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники протистоять не лише ворогу, а й складним погодним умовам. Так, хуртовина зачепила й бійців ЗСУ на передовій.

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