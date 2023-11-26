Російські окупанти просунулися в промзоні на півдні Авдіївки, — DeepState

Російські окупанти. Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Російські військові просунулися в промзоні на півдні Авдіївки. За словами аналітиків, наразі армія РФ ще не повністю її контролює, там тривають бої.

Про це свідчать дані з інтерактивної онлайн-мапи бойових дій в Україні DeepState.

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Карта бойових дій на Авдіївському напрямку:

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку. Фото: DeepState

Ситуація на полі бою

Своєю чергою ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що ворог розпочав третю хвилю наступу на Авдіївку, щоб захопити місто.

"Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб". Те, що ворог там робить такі м'ясні штурми, дозволяє нищити велику кількість живої сили ворога і техніку", — зазначив військовий.

Водночас голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомив, що кількість окупантів, які там проводять атаки, "просто зашкалює".

"Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби, авіаційні удари - і коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно як тоді, коли він був як фортеця, зараз — це руїни", — сказав він.

Нагадаємо, в Авдіївці українські бійці продовжують стримувати наступ ворога. При цьому жити в Авдіївці на сьогоднішній день неможливо. Місто знищене на понад 50%.