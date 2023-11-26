Российские оккупанты продвинулись в промзоне на юге Авдеевки, — DeepState
Российские военные продвинулись в промзоне на юге Авдеевки. По словам аналитиков, в настоящее время армия РФ еще не полностью ее контролирует, там продолжаются бои.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной онлайн-карты боевых действий в Украине DeepState.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении:
Ситуация на поле боя
В свою очередь ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что враг начал третью волну наступления на Авдеевку, чтобы захватить город.
"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и техники", — отметил военный.
В то же время глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что количество проводящих атаки оккупантов "просто зашкаливает".
"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары — и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно как тогда, когда он был как крепость, сейчас — это руины", — сказал он.
Напомним, в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.
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