Российские оккупанты продвинулись в промзоне на юге Авдеевки, — DeepState

Российские оккупанты. Фото: Александр Ermochenko/Reuters

Российские военные продвинулись в промзоне на юге Авдеевки. По словам аналитиков, в настоящее время армия РФ еще не полностью ее контролирует, там продолжаются бои.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной онлайн-карты боевых действий в Украине DeepState.

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Карта боевых действий на Авдеевском направлении:

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Фото: DeepState

Ситуация на поле боя

В свою очередь ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что враг начал третью волну наступления на Авдеевку, чтобы захватить город.

"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и техники", — отметил военный.

В то же время глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что количество проводящих атаки оккупантов "просто зашкаливает".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары — и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно как тогда, когда он был как крепость, сейчас — это руины", — сказал он.

Напомним, в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.