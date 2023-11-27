Оккупанты хотят окружить Авдеевку с привлечением авиации, — Генштаб ВСУ

Украинский военный на фронте. Фото: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша

На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, используя авиацию. Однако наши воины держат оборону и наносят армии РФ значительные потери.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Авдеевском направлении враг пытался наступать восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Там украинские военные отбили 30 атак.

На Марьинском направлении армия РФ вела безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, используя авиацию. Там Силы обороны отбили семь атак.

Украинские военные на фронте. Фото: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша

На Бахмутском направлении украинские бойцы отбили 10 атак врага возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступать, нанося оккупантам потери в живой силе и технике.

Украинские военные на фронте. Фото: 56 ОМПБр

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра, проводя контрбатарейную борьбу.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага

Всего за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 750 российских оккупантов. Также армия РФ продолжает терять танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую технику.

Общие потери противника за время полномасштабной войны составили:

личного состава — около 325 580 (+750) человек,

танков — 5 520 (+7) единиц,

боевых бронированных машин — 10 282 (+3) единиц,

артиллерийских систем — 7 875 (+1) единиц,

РСЗО — 907 (+0) единиц,

средства ПВО — 597 (+0) единиц,

самолетов — 323 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 905 (+4) единиц,

крылатые ракеты — 1565 (+0) единиц,

корабли /катера — 22 (+0) единицы,

подводные лодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 10 299 (+11) единиц,

специальная техника — 1 113 (+0) единиц.

Потери врага по состоянию на 27 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские защитники противостоят не только врагу, но и сложным погодным условиям. Так, метель задела и бойцов ВСУ на передовой.