Крім ворога, доводиться боротися ще й з негодою — ЗСУ показали, як штормить на фронті
Українські захисники протистоять не лише ворогу, а й складним погодним умовам. Так, хуртовина зачепила й бійців ЗСУ на передовій.
Відповідні кадри поширюють у соцмережі.
Як ЗСУ протистоять хуртовині на передовій
Так, на одному з відео видно, як бійці продираються крізь височенні снігові замети, що місцями навіть височіють над військовими. Чути лише як завиває вітер.
На іншому — ситуація набагато складніша, адже захисники мають не лише продиратися крізь сніг, а й триматися, аби не здуло сильним вітром. Безжальна хуртовина не дає укритись.
Ліквідація наслідків негоди в Україні
Нагадаємо, що в Україні триває негода, яка щомиті набирає обертів. Так, хуртовина дісталася й Київської області, де вже працюють комунальники.
Також ми писали, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.
Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.
Читайте Новини.LIVE!