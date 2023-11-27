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Крім ворога, доводиться боротися ще й з негодою — ЗСУ показали, як штормить на фронті

27 листопада 2023 04:34
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Інна Буряк
редактор
Крім ворога, доводиться боротися ще й з негодою — ЗСУ показали, як штормить на фронті
Український військовий на передовій під час хуртовини. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники протистоять не лише ворогу, а й складним погодним умовам. Так, хуртовина зачепила й бійців ЗСУ на передовій.

Відповідні кадри поширюють у соцмережі. 

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Так, на одному з відео видно, як бійці продираються крізь височенні снігові замети, що місцями навіть височіють над військовими. Чути лише як завиває вітер.

На іншому — ситуація набагато складніша, адже захисники мають не лише продиратися крізь сніг, а й триматися, аби не здуло сильним вітром. Безжальна хуртовина не дає укритись.

Ліквідація наслідків негоди в Україні

Нагадаємо, що в Україні триває негода, яка щомиті набирає обертів. Так, хуртовина дісталася й Київської області, де вже працюють комунальники.

Також ми писали, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.

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