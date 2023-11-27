Кроме врага, приходится бороться еще и с непогодой — ВСУ показали, как штормит на фронте

Украинский военный на передовой во время вьюги. Фото: скриншот

Украинские защитники противостоят не только врагу, но и сложным погодным условиям. Так, метель задела и бойцов ВСУ на передовой.

Соответствующие кадры распространяют в соцсети.

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Так, на одном из видео видно, как бойцы продираются сквозь высоченные снежные заметы, местами даже возвышающиеся над военными. Слышно только как воет ветер.

На остальном — ситуация намного сложнее, ведь защитники должны не только продираться сквозь снег, но и держаться, чтобы не сдуло сильным ветром. Безжалостная метель не дает укрыться.

Ликвидация последствий непогоды в Украине

Напомним, что в Украине продолжается непогода, которая ежесекундно набирает обороты. Так, метель добралась и Киевской области, где уже работают коммунальщики.

Также мы писали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.

Добавим, что Николаевская область тоже борется со стихией. Глава ОВА Виталий Ким рассказал, как происходит ликвидация последствий бури.