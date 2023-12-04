Из Авдеевки удалось эвакуировать последнего ребенка, — глава МВА Барабаш

Эвакуация женщины с ребенком в Донецкой области. Иллюстративное фото: Восток SOS

В Авдеевке Донецкой области уже не осталось ни одного ребенка. В мэрии города установили, что 12-летний парень, которого разыскивали для эвакуации, покинул Авдеевку.

Об этом заявил мэр города Виталий Барабаш в комментарии "Громадському радіо".

Читайте также:

В Авдеевке нет ни одного ребенка

"Нашли мы эту семью с мальчиком, они уехали. 12-летнего мальчика родители прятали от эвакуации около 4 месяцев, столько же времени они не получали гуманитарную помощь. По состоянию на данный момент нет ни одного ребенка в городе", — говорит он.

Барабаш добавил: сейчас в Авдеевке есть запасы продуктов на два с половиной месяца. Провизия продолжает поступать в город, но небольшими партиями. Особенно стараются раз в неделю доставить людям свежий хлеб. По состоянию на 3 декабря в городе оставалось 1295 человек. Сегодня утром стартовал первый этап эвакуации.

Битва за Авдеевку — последние новости

Напомним, что ранее в Генштабе заявили, что армия России хочет окружить город с помощью фронтовой авиации.

В то же время, по данным Deepstate, ВС РФ продвинулись в промзоне на юге города. Там до сих пор продолжаются бои.

По данным спикера 47 ОМБр Дмитрия Лазуткина, росармейцы уничтожили город на 50%. При этом ВС РФ постоянно проводят перегруппировку для новых атак, не замечая собственных потерь личного состава.