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У МВА розповіли, скільки цивільних людей досі перебувають в Авдіївці

17 грудня 2023 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У МВА розповіли, скільки цивільних людей досі перебувають в Авдіївці
Чоловік йде на милицях біля напівзруйнованого будинку в Авдіївці. Фото: Aris Messinis
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці, яка перебуває під постійним обстрілом через бойові дії, живуть 1230 людей. За його словами, зменшилась кількість людей, що хочуть евакуюватися з міста. 

Про це Віталій Барабаш розповів в ефірі телемарафону.

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"Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні в місті залишається 1230 людей. Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення охочих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", — розповів Барабаш.

Він зазначив, що місцеві мешканці перебувають у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є випадки, коли жителі залишаються у своїх квартирах, однак таких дуже мало.

"Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається", — розповів очільник МВА.

Він додав, що Росія для атак на Авдіївку використовує "м'ясні штурми", до яких долучають мобілізованих та групи "Шторм-V" і "Шторм-Z". Перед цим вони проходять військові навчання.

Нагадаємо, що в Авдіївці Донецької області вже не залишилося жодної дитини. В мерії міста встановили, що 12-річний хлопець, якого розшукували заради евакуації, покинув Авдіївку.

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