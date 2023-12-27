Руины и огромные воронки — волонтер показал, как выглядит Авдеевка

Обстрелянное здание в Авдеевке. Фото: скриншот с видео

До полномасштабной войны в Авдеевке жили около 32 тысяч человек. Сейчас в прифронтовой зоне остаются ориентировочно 1 200 человек, а сам город превратился в сплошные руины.

Волонтер Денис Кристоф показал, как выглядит сейчас Авдеевка.

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Как выглядит сейчас Авдеевка

Волонтер опубликовал видео, на котором видны сплошные развалины и несколькометровые воронки от разорванных снарядов. Несмотря на это, город постоянно находится под плотными обстрелами оккупантов.

Как известно, до полномасштабной войны в городе проживало около 32 тысяч человек. Сейчас в прифронтовой зоне остаются ориентировочно 1 200 человек, постоянно находящихся под обстрелами.

Напомним, недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР ужесточили штурмы Авдеевки и Марьинки.

Добавим, что несмотря на сильные вражеские обстрелы, местные жители не спешат эвакуироваться из Авдеевки.