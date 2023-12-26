Барабаш розповів, чи хочуть люди виїжджати з Авдіївки

Евакуація цивільних. Ілюстративне фото: tva.ua

Авдіївка Донецької області стикається з безперервними штурмовими діями з боку ворога. Водночас місцеві мешканці не дуже поспішають евакуйовуватися з міста.

Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш в ефірі Новини.LIVE.

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Евакуація цивільних з Авдіївки

"На жаль, люди не дуже активно виїжджають з міста. За минулу добу вивезено всього дві людини. За минулий тиждень вивезли 14 людей", — сказав він.

За словами Барабаша, за тиждень тричі доводилося скасовувати евакуацію, бо росіяни дуже активно били по місту.

Так, станом на сьогоднішній ранок у місті залишається 1 203 цивільних.

"За вчора маємо двоє поранених цивільних — жінка 1971 року народження та чоловік 1937 року народження. Жінка померла у лікарні від отриманих травм", — уточнив голова МВА.

Нагадаємо, що на південно-західній околиці Донецька продовжується кривава битва за Авдіївку. Що відбувається на цій ділянці фронту, чому російські окупанти мають серйозні втрати — у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що днями мережею почала ширитись інформація про загибель 108 українських військових поблизу Авдіївки. Проте у Генштабі спростували цю інформацію і назвали її фейком.