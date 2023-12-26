У Генштабі відреагували на інформацію про нібито 100 загиблих бійців біля Авдіївки

Військовий в Авдіївці. Фото: Instagram/libkos

Вчора мережею почала ширитись інформація про загибель 108 українських військових поблизу Авдіївки. Проте подібні новини — фейк.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про історію

Вчора, 25 грудня, у політолога Віталія Бали з'явився допис на Fecebook про загибель 108 українських бійців, які їхали з Авдіївського напрямку додому на свята.

"В одній бригаді, там біля Авдіївки, було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів додому на різдвяні свята. Вони тягнули жереб, хто зможе поїхати і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені і навіть деякі просили з ними помінятись. Але, ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали, сім'ям прийде горе. Йдеться про 108 захисників", — написав Бала.

Він зазначив, що думав два дні, писати про це чи ні, але оскільки не було масового розголосу, жалоби та повідомлення, то він вирішив це висвітлити.

"Сто вісім не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо такого б горя і не сталося, але на машини нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих", — сказав він.

Реакція Генштабу

У Генштабі спростували цю інформацію і назвали її фейком.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній з бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва — фейк. Дотримуйтесь інформаційної гігієни — перевіряйте інформація про це перед оприлюдненням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою оперативна ситуація залишається складною. Ворог безперервно здійснює штурмові дії та обстрілює місто.

Додамо, на фронті українські захисники продовжують боронити Авдіївку. Що відбувається на цій ділянці передової, чому російські окупанти зазнають втрат — про це у матеріалі Новини.LIVE.