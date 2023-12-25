Трагедія у переддень Різдва — політтехнолог заявив, що понад 100 військових загинули під Авдіївкою

Військові несуть пораненого. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Політтехнолог Віталій Бала заявив про загибель 108 військових, що їхали з-під Авдіївки до рідних міст на різдвяні свята. Захисники отримали можливість поїхати на тиждень у відпустку, але загинули по дорозі, за словами Бали, ймовірно, через брак авто на фронті. Наразі дана інформація не підтверджена офіційними державними органами.

Про це повідомив політтехнолог Віталій Бала.

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За інформацією політтехнолога, в одній з бригад ЗСУ, що виконують бойові завдання під Авдіївкою випала нагода поїхати додому на сім днів, щоб провести різдвяні свята з рідними.

Як пише Бала, військові вирішували, хто з них поїде додому, тягнувши жереб. Ті, хто не витягнув дуже засмутилися і просили помінятися, але зрозуміло, що всі відмовили, адже давно вже теж не бачили рідних.

Військові сіли в автобуси та вирушили до рідних міст, однак не доїхали і загинули на шляху додому. Бала зазначив, що якби на фронті було більше автомобілів, то такої трагедії можна було б уникнути. Він підкреслив, що влада не розголошує загибель військових і замовчує реальні втрати на передовій.

"Я не писав, думав, що все-таки буде якесь повідомлення, жалоба, не було. Сто вісім не доїхали до родин на свята. Я, вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих", — написав Бала.

Станом на 23:00 у Генштабі ЗСУ ніяких коментарів стосовно трагедії не давали.

Повідомлення про загибель військових. Фото: скриншот допису Бали

Нагадаємо, під Авдіївкою оперативна ситуація залишається складною. Ворог безперервно здійснює штурмові дії та обстрілює місто.

Додамо, на фронті українські захисники продовжують боронити Авдіївку. Що відбувається на цій ділянці передової, чому російські окупанти зазнають втрат — про це у матеріалі Новини.LIVE.