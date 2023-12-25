Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Трагедия в канун Рождества — политтехнолог заявил, что более 100 военных погибли под Авдеевкой arrow

Трагедия в канун Рождества — политтехнолог заявил, что более 100 военных погибли под Авдеевкой

25 декабря 2023 23:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Трагедия в канун Рождества — политтехнолог заявил, что более 100 военных погибли под Авдеевкой
Военные несут раненого. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Политтехнолог Виталий Бала заявил о гибели 108 военных, ехавших из-под Авдеевки в родные города на рождественские праздники. Защитники получили возможность уехать на неделю в отпуск, но погибли по дороге, по словам Балы, вероятно, из-за нехватки авто на фронте.

Об этом сообщил политтехнолог Виталий Бала.

Читайте также:

Что известно о гибели 108 военных под Авдеевкой

По информации политтехнолога, в одной из бригад ВСУ, выполняющих боевые задания под Авдеевкой, представился случай поехать домой на семь дней, чтобы провести рождественские праздники с родными.

Как пишет Бала, военные решали, кто из них уедет домой, тащив жребий. Те, кто не вытащил, очень расстроились и просили поменяться, но понятно, что все отказали, ведь давно уже тоже не видели родных.

Военные сели в автобусы и отправились в родные города, однако не доехали и погибли на пути домой. Бала отметил, что если бы на фронте было больше автомобилей, такой трагедии можно было бы избежать. Он подчеркнул, что власти не разглашают гибель военных и умалчивают реальные потери на передовой.

"Я не писал, думал, что все-таки будет какое-то сообщение, траур, не было. Сто восемь не доехали до семей на праздники. Я, уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших", — написал Бала.

По состоянию на 23:00 в Генштабе ВСУ никаких комментариев по поводу трагедии не давали.

Сообщение о гибели военных
Уведомление о гибели военных. Фото: скриншот поста Балы

Напомним, под Авдеевкой оперативная ситуация остается сложной. Враг непрерывно совершает штурмовые действия и обстреливает город.

Добавим, что на фронте украинские защитники продолжают защищать Авдеевку. Что происходит на этом передовом участке, почему российские оккупанты несут серьезные потери — об этом в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме