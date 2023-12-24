Ситуація в Авдіївці – голова військової адміністрації розповів подробиці

Мешканець Авдіївки серед зруйнованих будинків. Фото: bbc.co.uk

Складна обстановка продовжує панувати на території Авдіївки, де щогодини приносить нові зміни. При цьому місто стикається з безперервними штурмовими діями з боку ворога.

Про це повідомив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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Ворог продовжує штурмові дії

"Ситуація дуже складна. Напади продовжуються і вдень, і вночі, з метою захоплення міста. Російські війська активно використовують техніку та особовий склад, внаслідок чого спостерігається велика кількість жертв", — сказав Барабаш.

Також він зазначив, що російські сили намагаються компенсувати свої невдачі на полі бою збільшенням кількості обстрілів щодо позицій українських військ та цивільних об'єктів. Минулої доби було зафіксовано 46 масованих ударів по місту.

"Ситуація в місті швидко змінюється, за кілька годин місто може зазнати радикальних змін", — підкреслив голова Авдіївської МВА.

Починаючи з жовтня, російські війська значно посилили військові дії в районі Авдіївки, що є наймасштабнішим настанням з 2014 року.

Евакуація з Авдіївки

За словами Барабаша, у місті продовжується евакуація попри складнощі. Ворожі сили регулярно атакують транспортні шляхи, що ускладнює процес. На сьогодні в Авдіївці залишається понад тисячу людей, хоча за час конфлікту місто залишило майже 350 осіб.

Місто страждає від відсутності основних комунальних послуг. Електрика відсутня з квітня 2022 року, водопостачання перервано ще до початку повномасштабної війни, а газу немає з травня 2022 року.

Нагадаємо, що американський ISW назвав цілі настання армії Росії та бойовиків ДНР на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

А нещодавно стало відомо, що ворог хоче вторгнутися в населені райони перед настанням сильних морозів, внаслідок чого росармійці та терористи ДНР посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.