Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Глава ГВА рассказал о непростой ситуации в Авдеевке arrow

Глава ГВА рассказал о непростой ситуации в Авдеевке

24 декабря 2023 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация в Авдеевке - глава военной администрации рассказал подробности
Житель Авдеевки среди разрушенных домов. Фото: bbc.co.uk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сложная обстановка продолжает царить на территории Авдеевки, где каждый час приносит новые изменения. При этом, город сталкивается с непрекращающимися штурмовыми действиями со стороны врага.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Читайте также:

Враг продолжает штурмовые действия

"Ситуация очень сложная. Нападения продолжаются и днем, и ночью, с целью захвата города. Российские войска активно используют технику и личный состав, в результате чего наблюдается большое количество жертв", — сказал Барабаш.

Также он отметил, что российские силы пытаются компенсировать свои неудачи на поле боя увеличением количества обстрелов по позициям украинских войск и гражданским объектам. За прошедшие сутки было зафиксировано 46 массированных ударов по городу.

"Ситуация в городе быстро меняется, за несколько часов город может претерпеть радикальные изменения", — подчеркнул глава Авдеевской ГВА.

Начиная с октября, российские войска значительно усилили военные действия в районе Авдеевки, что является самым масштабным наступлением с 2014 года.

Эвакуация из Авдеевки

По словам Барабаша, в городе продолжается эвакуация несмотря на сложности. Вражеские силы регулярно атакуют транспортные пути, что затрудняет процесс. На сегодняшний день в Авдеевке остается более тысячи человек, хотя за время конфликта город покинули почти 350 человек.

Город страдает от отсутствия основных коммунальных услуг. Электричество отсутствует с апреля 2022 года, водоснабжение прервано еще до начала полномасштабной войны, а газа нет с мая 2022 года.

Напомним, что американский ISW назвал цели наступления армии России и боевиков ДНР на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

А недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме