Ситуация в Авдеевке - глава военной администрации рассказал подробности

Житель Авдеевки среди разрушенных домов. Фото: bbc.co.uk

Сложная обстановка продолжает царить на территории Авдеевки, где каждый час приносит новые изменения. При этом, город сталкивается с непрекращающимися штурмовыми действиями со стороны врага.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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Враг продолжает штурмовые действия

"Ситуация очень сложная. Нападения продолжаются и днем, и ночью, с целью захвата города. Российские войска активно используют технику и личный состав, в результате чего наблюдается большое количество жертв", — сказал Барабаш.

Также он отметил, что российские силы пытаются компенсировать свои неудачи на поле боя увеличением количества обстрелов по позициям украинских войск и гражданским объектам. За прошедшие сутки было зафиксировано 46 массированных ударов по городу.

"Ситуация в городе быстро меняется, за несколько часов город может претерпеть радикальные изменения", — подчеркнул глава Авдеевской ГВА.

Начиная с октября, российские войска значительно усилили военные действия в районе Авдеевки, что является самым масштабным наступлением с 2014 года.

Эвакуация из Авдеевки

По словам Барабаша, в городе продолжается эвакуация несмотря на сложности. Вражеские силы регулярно атакуют транспортные пути, что затрудняет процесс. На сегодняшний день в Авдеевке остается более тысячи человек, хотя за время конфликта город покинули почти 350 человек.

Город страдает от отсутствия основных коммунальных услуг. Электричество отсутствует с апреля 2022 года, водоснабжение прервано еще до начала полномасштабной войны, а газа нет с мая 2022 года.

Напомним, что американский ISW назвал цели наступления армии России и боевиков ДНР на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

А недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.