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В Генштабе отреагировали на информацию о якобы 100 погибших бойцах возле Авдеевки

26 декабря 2023 07:25
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В Генштабе отреагировали на информацию о якобы 100 погибших бойцах возле Авдеевки
Военный в Авдеевке. Фото: Instagram/libkos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера сетью начала распространяться информация о гибели 108 украинских военных вблизи Авдеевки. Однако подобные новости — фейк.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Что известно об истории

Вчера, 25 декабря, у политолога Виталия Балы появилось сообщение на Fecebook о гибели 108 украинских бойцов, которые ехали с Авдеевского направления домой на праздники.

"В одной бригаде, там возле Авдеевки, было принято решение дать возможность защитникам и защитницам поехать на семь дней домой на рождественские праздники. Они тянули жребий, кто сможет уехать, и те, кто не вытащил, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года на "нуле". Все, кто вытащил жребий сели в автобусы и уехали, но не доехали, семьям придет горе. Речь идет о 108 защитниках", — написал Бала.

Он отметил, что думал два дня, писать об этом или нет, но поскольку не было массовой огласки, траура и сообщения, он решил это осветить.

"Сто восемь не доехали до семей на праздники. Были бы машины, возможно такого горя и не случилось, но на машины нет денег. Я уже не знаю, что должно случиться, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших", — сказал он.

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Реакция Генштаба

В Генштабе опровергли данную информацию и назвали ее фейком.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества — фейк. Соблюдайте информационную гигиену — проверяйте информацию об этом перед обнародованием", — говорится в сообщении.

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Напомним, под Авдеевкой оперативная ситуация остается сложной. Враг непрерывно совершает штурмовые действия и обстреливает город.

Добавим, что на фронте украинские защитники продолжают защищать Авдеевку. Что происходит на этом участке передовой, почему российские кафиры понесут потери — об этом в материале Новини.LIVE.

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