Барабаш рассказал, хотят ли люди уезжать из Авдеевки

Эвакуация гражданских. Иллюстративное фото: tva.ua

Авдеевка Донецкой области сталкивается с непрерывными штурмовыми действиями врага. В то же время местные жители не очень спешат эвакуироваться из города.

Об этом сообщил глава МВА Виталий Барабаш в эфире Новини.LIVE.

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Эвакуация гражданских из Авдеевки

"К сожалению, люди не очень активно выезжают из города. За прошедшие сутки вывезено всего два человека. За прошедшую неделю вывезли 14 человек", — сказал он.

По словам Барабаша, за неделю трижды приходилось отменять эвакуацию, потому что россияне очень активно били по городу.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро в городе остается 1 203 гражданских.

"За вчера есть двое раненых гражданских — женщина 1971 года рождения и мужчина 1937 года рождения. Женщина скончалась в больнице от полученных травм", — уточнил глава МВА.

Напомним, что на юго-западной окраине Донецка продолжается кровавая битва за Авдеевку. Что происходит на этом участке фронта, почему у российских оккупантов серьезные потери — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что на днях в сети начала распространяться информация о гибели 108 украинских военных вблизи Авдеевки. Однако в Генштабе опровергли эту информацию и назвали ее фейком.