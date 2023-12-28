В ВСУ рассказали о тактике врага в боях под Авдеевкой

Российские военнослужащие. Фото: росСМИ

Российские захватчики пытаются обойти Авдеевку с севера, в надежде окружить город. Впрочем, существенно продвинуться им пока не удалось.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

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Россияне пытаются окружить Авдеевку

"Россияне пытаются окружить Авдеевку с севера широкой дугой, но продвижений существенных у них нет", — отметил военный.

Лазутков также пояснил, что тактика россиян постоянно меняется в зависимости от того, какие силы они располагают.

"Но враг остается крайне опасным, потому что к ним подошли резервы. И, соответственно, их тактика зависит от сил и средств, которые у них налицо", — отметил Лазуткин.

Он сообщил, что сейчас у россиян появились свежие силы и увеличивается количество бронемашин, которые они применяют для атак на позиции ВСУ.

Напомним, недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР ужесточили штурмы Авдеевки и Марьинки.

Добавим, что, несмотря на сильные вражеские обстрелы, местные жители не спешат эвакуироваться из Авдеевки.