В ВСУ рассказали о тактике врага в боях под Авдеевкой
Российские захватчики пытаются обойти Авдеевку с севера, в надежде окружить город. Впрочем, существенно продвинуться им пока не удалось.
Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.
Россияне пытаются окружить Авдеевку
"Россияне пытаются окружить Авдеевку с севера широкой дугой, но продвижений существенных у них нет", — отметил военный.
Лазутков также пояснил, что тактика россиян постоянно меняется в зависимости от того, какие силы они располагают.
"Но враг остается крайне опасным, потому что к ним подошли резервы. И, соответственно, их тактика зависит от сил и средств, которые у них налицо", — отметил Лазуткин.
Он сообщил, что сейчас у россиян появились свежие силы и увеличивается количество бронемашин, которые они применяют для атак на позиции ВСУ.
Напомним, недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР ужесточили штурмы Авдеевки и Марьинки.
Добавим, что, несмотря на сильные вражеские обстрелы, местные жители не спешат эвакуироваться из Авдеевки.
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