Зеленський відвідав Авдіївку — яка мета поїздки

Володимир Зеленський під час візиту до Авдіївки. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду, та нагородив українських оборонців.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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За словами голови держави, він перебував на позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка утримує одну з найскладніших ділянок фронту. Він провів військову нараду, та нагородив найкращих бійців підрозділу. Один з бійців отримав "Золоту Зірку".

"Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", — розповідає Зеленський.

Також голова держави подякував українським захисникам за плідну службу й захист нашої країни.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, що наразі Україна не зможе обороняти та відвоювати Авдіївку. На його думку, важливіше зберегти життя українських військовослужбовців.

Водночас мер Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що попри безперервні штурмові дії з боку ворога, місцеві мешканці не дуже поспішають евакуйовуватися з міста.