Месяцы активных боев — как выглядит сейчас Авдеевка

Въезд в город Авдеевка Донецкой области. Фото: Facebook/ato.news

Российские оккупанты непрерывно атакуют Авдеевку Донецкой области. Однако, к сожалению, в городе по-прежнему остаются гражданские.

Видео из города опубликовал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

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На кадрах видны разбитые дома и дороги, сожженные деревья.

По словам главы ОВА, в Авдеевке до сих пор остаются гражданские.

"Они решаются на эвакуацию только если получают ранения или теряют близких. Но мы на месте. Мы работаем. И готовы к любым вызовам", — сказал он.

Напомним, что российские захватчики пытаются обойти Авдеевку с севера в надежде оцепить город. Впрочем, существенно продвинуться им пока не удалось.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что в настоящее время Украина не сможет оборонять и отвоевать Авдеевку. По его мнению, важнее сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Также мы писали, что до полномасштабной войны в Авдеевке проживало около 32 тыс. человек. Сейчас в прифронтовой зоне остаются ориентировочно 1 200 человек, а сам город превратился в сплошные руины.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку Донецкой области. Он провел военное совещание и наградил украинских защитников.