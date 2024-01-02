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У ЗСУ розповіли про кількість обстрілів окупантами Авдіївки

2 січня 2024 21:30
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Ілля Рябінін
редактор
У ЗСУ розповіли про кількість обстрілів окупантами Авдіївки
Член екіпажу російської САУ "Акація" на фронті. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Збройних силах України розповіли про сьогоднішню ситуацію в Авдіївці Донецької області. Протягом цього дня армія Росії  обстрілювала місто з артилерії та мінометів. 

Про це повідомив керівник пресслужби 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

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ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

"Якщо говорити про ситуацію на полі бою — російські військові намагаються закріпитися в Степовому, звідки їх вибивають наші військовослужбовці", — сказав він.

Лазуткін додав, що росармійці планують обійти місто з півночі, аби перерізати логістичну лінію ЗСУ. Проте наразі плани ворога не спрацьовують.

"Є спроби з їхнього боку обійти "великою клешнею" з півночі і перемкнути логістику Силам оборони. Наразі логістика функціонує, ситуація контрольована", — зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр. 

Він додав, що втрати ЗС РФ в техніці в десятки разів вищі за втрати ЗСУ, тоді як втрати живої сили перевищують в 7-8 разів. 

Нагадаємо, що раніше українські військові показали знищення окупантів на "перехресті смерті" під Авдіївкою. Також перед цим українські захисники розповіли, яку тактику наразі використовує армія Росії. 

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