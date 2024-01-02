У ЗСУ розповіли про кількість обстрілів окупантами Авдіївки
У Збройних силах України розповіли про сьогоднішню ситуацію в Авдіївці Донецької області. Протягом цього дня армія Росії обстрілювала місто з артилерії та мінометів.
Про це повідомив керівник пресслужби 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.
ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці
"Якщо говорити про ситуацію на полі бою — російські військові намагаються закріпитися в Степовому, звідки їх вибивають наші військовослужбовці", — сказав він.
Лазуткін додав, що росармійці планують обійти місто з півночі, аби перерізати логістичну лінію ЗСУ. Проте наразі плани ворога не спрацьовують.
"Є спроби з їхнього боку обійти "великою клешнею" з півночі і перемкнути логістику Силам оборони. Наразі логістика функціонує, ситуація контрольована", — зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр.
Він додав, що втрати ЗС РФ в техніці в десятки разів вищі за втрати ЗСУ, тоді як втрати живої сили перевищують в 7-8 разів.
Нагадаємо, що раніше українські військові показали знищення окупантів на "перехресті смерті" під Авдіївкою. Також перед цим українські захисники розповіли, яку тактику наразі використовує армія Росії.
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