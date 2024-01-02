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В ВСУ рассказали о количестве обстрелов оккупантами Авдеевки

2 января 2024 21:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ рассказали о количестве обстрелов оккупантами Авдеевки
Член экипажа российской САУ "Акация" на фронте. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Вооруженных силах Украины рассказали о сегодняшней ситуации в Авдеевке Донецкой области. В этот день армия России обстреливала город из артиллерии и минометов.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

"Если говорить о ситуации на поле боя — российские военные пытаются закрепиться в Степном, откуда их выбивают наши военнослужащие", — сказал он.

Лазуткин добавил, что росармейцы планируют обойти город с севера, чтобы перерезать логистическую линию ВСУ. Однако пока планы врага не срабатывают.

"Есть попытки с их стороны обойти "большой клешней" с севера и переключить логистику Силам обороны. В настоящее время логистика функционирует, ситуация контролируется", — отметил начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр.

Он добавил, что потери ВС РФ в технике в десятки раз выше потерь ВСУ, тогда как потери живой силы превышают в 7-8 раз.

Напомним, что ранее украинские военные показали уничтожение кафиров на "перекрестке смерти" под Авдеевкой. Также перед этим украинские защитники рассказали , какую тактику использует армия России.

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