Військові показали знищення окупантів на "перехресті смерті" під Авдіївкою

Російські окупанти в камері українського дрона-камікадзе. Фото: скриншот

Під Авдіївкою тривають жорстокі бої. Українські воїни вправно використовують проти ворожої техніки та живої сили ворога безпілотні літальні апарати.

Відео зі знищенням ворожих штурмовиків бійцям 53 окремої штурмової бригади на своїй сторінці розмістив блогер Сергій Стерненко.

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Знищення ворога під Авдіївкою

"Так виглядає перехрестя смерті на Авдіївському напрямку. Більшість демілітаризованої техніки та живої сили ворога — результат роботи дронів", — говориться у повідомленні.

Блогер додав, що в результаті роботи українських БпЛА успішно знищується не лише ворожа техніка, але і жива сила.

"Тут вже є багато знищеної російської техніки, але свою смерть знаходять і ворожі штурмовики", — додав Стерненко.

Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ успішно протидіють агресії російських військ, завдаючи їм значних збитків. Так вони показали, як відбили штурм на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.